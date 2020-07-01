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ABD Başkanı Trump İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. doğum gününü kutladı. 

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth telefonda görüştü.

Trump görüşmede, 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için İngiliz halkına başsağlığı dileğini iletti.

Kovid-19'u yenme ve küresel ekonomiyi tekrar faaliyete geçirme noktasında yakın iş birliğini yineleyen Trump ve Kraliçe 2. Elizabeth, ABD ve İngiltere arasında "özel bir ilişki" bulunduğunun altını çizdi.

Kraliçe, iki doğum günü kutluyor

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere 2 kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi.

6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Gerçek doğum gününü ailesiyle geçirmeyi ve daha dar kapsamlı etkinlikler yapılmasını tercih eden 2. Elizabeth'in törensel doğum günü haziranda kutlanıyor.

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