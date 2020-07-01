BIST 116.525
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 393,37
HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

İzmir'de can pazarı deyimi karşılık buldu hamile kadın araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

İZMİR'de otomobilin belediye otobüsüne çarptığı kazada, otomobil içerisindeki 6 kişi dehşeti yaşadı. Kazada hamile olduğu aktarılan Ebru Süngü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede mücadeleyi kaybetti. Kazaya sebep olan sürücünün ise ehliyeti olmadığı, olay yerinden kaçtığı belirtildi...

Abone ol

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Üçkuyalar çıkışında meydana geldi.

İddiaya göre, Hüseyin Erilmez idaresindeki Tofaş marka 35 AUY 17 plakalı otomobil Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne gitmekte olan İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Hamile kadın hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan,; Berat Süngü, Miraç Süngü, Hüseyin Erilmez, Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi yaralandı Ebru Süngü isimli hamile kadın ise yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, araç içerisinde sıkışan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen hamile Ebru Süngü'yü bulunduğu yerden çıkarmak için 110 AKS ekiplerince yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ebru Süngü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılardan Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ebru, Miraç, ve Berat Süngü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan sürücü ehliyetsiz çıktı

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Ebru Süngü yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu iddia edilen yaralı durumdaki Hüseyin Erilmez’in aracı bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırıkkale'de koronavirüs şüphelisi genç kız kendini eve kapattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
F-35 parçalarını 2 yıl daha Türk şirketleri üretecek! Pentagon açıkladı
Beni yakan FETÖ’cü savcıyı Almanya’da buldum! Film gibi olay
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: En kısa sürede ekstra tedbirler almalıyız
Dikkat bugün başladı! Açık tütün satana da alana da içene de6 yıl hapis cezası geldi
Süleyman Soylu'dan Bakan Albayrak'a hakaret içerikli yorumlara ilişkin açıklama
İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu
ÖNCEKİ HABERLER
Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
Pentagon Almanya'dan asker çekme planı konusunda Trump'ı bilgilendirdi
ABD Başkanı Trump İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı
Memur sendikası KESK imza kampanyası başlattı: En düşük maaş 7 bin 950 TL olsun!
DİSK'den yeni kıdem tazminatı açıklaması! İşçinin alın terine garanti verin
Robert Koleji fiyatları yıllık kaç para oldu 2020-2022 eğitim yılı
Yorumlar