Kırıkkale'de koronavirüs şüphelisi genç kız kendini eve kapattı
KIRIKKALE'de pozitif çıkan yaşlı kadının ardından torunu da kontrol edilmek istenince olanlar oldu. Sağlık ekiplerinin eve girmesine izin vermeyen genç kız, dakikalarca dil döktürdü.
Merkez Yeni Mahalledeki 3 katlı binanın 2'nci katında ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın yüksek ateş şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Yaşlı kadında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine birlikte yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki N.Ü. isimli torunu hastaneye götürülmek istendi.
Kendini eve kapattı
Bunun üzerine 112 Acil Servis, Çocuk Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler, ikamete gitti. Sağlık ekiplerini gören genç kız, hastaneye gitmek istemeyince kendini eve kapattı.
İkna çalışması olumsuz olunca itfaiyeye haber verildi
Balkondan görevlilerle irtibat kuran N.Ü, hastaneye gitmek istemediğini ve 7 gündür de evden çıkmadığını söyledi. Genç kız bir türlü ikna edilemeyince İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırmadan önce genç kız, tekrar ikna edilmeye çalışıldı.
Sonunda ikna oldu, kapıyı açtı
Dakikalarca süren ikna çabalarının ardından kapıyı açan genç kız sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.