Kırıkkale'de koronavirüs şüphelisi genç kız kendini eve kapattı

Merkez Yeni Mahalledeki 3 katlı binanın 2'nci katında ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın yüksek ateş şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu. Yaşlı kadında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine birlikte yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki N.Ü. isimli torunu hastaneye götürülmek istendi.