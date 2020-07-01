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ABD'deki Halkbank davasında avukat tekrar reddi hakim talep edecek

ABD'de görülen Halkbank davasının ara duruşmasında Avukat Robert Cary, bir kez daha reddi hakim talebinde bulunacaklarını açıkladı.

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ABD'nin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen Halkbank davasında ara duruşma video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Hakim Richard Berman, taraflara seri duruşmaların başlangıç tarihi hakkında uzlaşma sağlanıp sağlanmadığını sordu.

Duruşmada Halkbank'ı temsil eden Avukat Robert Cary, seri duruşmaların başlangıç tarihi ve diğer konularda fikir ayrılığı yaşandığını ifade etti.

Carry, koronavirüs salgını nedeniyle çalışma yapamadıklarını ve tanıkların yurt dışında olması nedeniyle daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek Mart 2022'yi önerdi.

ABD'li savcı Michael Lockard ise Şubat 2021'i önererek "Bu, sıfırdan başladığımız bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Halkbank yeniden reddi hakim talebinde bulunacak

Halkbank, yeniden reddi hakim talebinde bulunacak
Halkbank'ı temsil eden Avukat Cary, Temmuz ayında mahkemeye reddi hakim talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Hakim Richard Berman seri duruşmaların tarihi hakkında görüş bildirmezken, Halkbank'ın reddi hakim başvurusunu 14 Temmuz'a kadar yapabileceğini belirtti.

Öte yandan Hakim Berman, daha önce Halkbank'ın reddi hakim talebini kabul etmemişti.

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