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Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906, vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.

Bilim Kurulu toplanıyor
30 Haziran itibariyle corona virüs tablosu bu şekildeydi. Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Kısıtlamalar geri mi geliyor
Normalleşme dönemine geçildiğinden beri insanların, sosyal mesafe kurallarına uymadığı, maskesiz dolaştığı dikkatlerden kaçmadı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir takım kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği konuşuluyor.

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