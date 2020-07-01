Fatih Terim'den çarpıcı paylaşım: Zorlu geçen sezonu...
Galatasaray'da İmparator Fatih Terim, Twitter hesabından zorlu geçen sezonu adalet arayarak bitirdiklerini söyledi... Terim'in o paylaşımı şu şekilde:Abone ol
Şampiyonluk yarışında üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in son oynanan mücadelesinde lider Medipol Başakşehir'le 1-1 beraber kalmıştı.
Çaykur Rizespor mücadelesinde Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlık, Gaziantep FK mücadelesinde son dakika gelen penaltı golü taraftarın şampiyonluk umudunu azaltmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..."
Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı...— Fatih Terim (@fatihterim) June 30, 2020
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