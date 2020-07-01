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Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu

Evlilik hayali kurduğu sevgilisinin evli olduğunu öğrenen genç kadın, ayrılmak istediği adam tarafından 6 ay alıkonuldu. Aylar sonra sevgilisinin elinden kurtulan kadın polise gidince şüpheli hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; 25 yaşındaki Deniz A. ile Erkut A. sevgiliydi. Çift, bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşıyordu. Genç kadın evlenme hayali kurduğu adamın geçtiğimiz aylarda evli olduğunu öğrendi. Bu sırada hamile kalan genç kız, bebeği aldırmak istedi. Genç kız, girdiği psikolojik bunalım ardından Erkut'tan ayrılmak istediğindeyse şüpheli, İstanbul Fatih'te tek bir odalı ev tuttu.

"Kafana mı sıkayım yoksa bebeğe mi?"

Kaçırdığı sevgilisini 6 ay boyunca burada hapsetti. Genç kadın hamileliğinin son aylarına geldiğindeyse bir fırsatını bulup evden kaçtı. Annesinin yanına gitmek üzere kaçan kızı yakalayan Erkut A, "Ne dersem onu yapacaksın, kafana mı sıkayım yoksa bebeğe mi?" deyip üzerine silah doğrulttu. Silahı yere tutup bir el ateş ettiği sırada genç kadın olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

"Evli olduğumu biliyordu" savunması

Polise sığınan genç kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Mart günü Yalova ilinde yakalanan gencin 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

İfade veren genç 1,5 senedir birlikte olduklarını, sevgilisinin evli olduğunu bilmesine rağmen birlikteliği kabul ettiğini, kısa süre sonra müştekinin hamile kaldığını, 2019 yılı Mart ayında maddi durumunun kötü olması nedeniyle 4 ay kadar Fatih ilçesinde eski bir iş hanının odasında kaldıklarını, müştekiyi burada zorla tutmadığını, müştekinin kendi rızasıyla burada kaldığını ileri sürdü.

10 yıla kadar hapsi isteniyor

Genç kadının anlattıklarının, hakaret ve silahla tehdit iddialarının hayal ürünü olduğunu ileri süren genç adam, suçlamaları reddetti.

Savcılık, Erku A. hakkında, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. 10 yıla kadar hapsi istenen sevgili, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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