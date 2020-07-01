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Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı

Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi geldi. Benzin motorin ve LPG'ye gece yarısından sonra pompaya yansıyacak şekilde zam geliyor.. Zamlar şöyle; Benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş...

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Son dakika haberine göre, Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor... Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak artışlar benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olacak.

Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrasında benzinde iki, motorinde ise bir defa gerçekleşen indirimlerin ardından bu sefer de fiyat artışı gündeme geldi.

Uluslararası piyasalarda benzinin tonunun 364,75 dolardan 381,50 dolara, motorinin ton fiyatının ise 346,50 dolardan 360,75 dolara çıkmasının ardından benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra LPG için de zam bekleniyor.

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak fiyat artışlarının benzinde 11 kuruş, motorinde 10 kuruş, LPG'de ise 32 kuruş şeklinde olması öngörülüyor.

Fiyat artışlarının pompaya yansımasıyla; benzinin litresi İstanbul'da 6,17 kuruştan 6,28 kuruşa, motorinin litre fiyatı 5,72 kuruştan 5,82 kuruşa, LPG fiyatlarının ise 4,24 kuruştan 4,56 kuruşa çıkması bekleniyor.


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