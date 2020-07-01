Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer
Sarı-lacivertliler 5 transferle gelecek sezon şampiyon olup birçok hasrete son vermek istiyor. İşte gelecek sezon 'çubuklu'yu giymesi beklenen o isimler...
Son iki sezondur Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. 3. döneminde camianın yüzünü güldürmeyi hedefleyen başkan Ali Koç, güçlü ve alternatifli bir kadro için talimatı verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ısrarcı olduğu Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş transferiyle ilk adımı atan sarı-lacivertliler, yeni imzalar için temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki o isimler:
Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Caner Erkin'le el sıkıştığı iddia edilen F.Bahçe, sol beke bir takviye daha yapacak. Özellikle bu sezon sol tarafta farklı mevkiilerden futbolcular oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezon öncesi işi sıkı tutacak.
Ankaragücü'nün D.Kiev'den kiraladığı 25 yaşındaki golcü de F.Bahçe'nin gündemine girdi. Hızı, gücü ve tekniğiyle dikkatleri üstüne çeken Lüksemburglu futbolcu, forvette ve kanatlarda oynuyor.