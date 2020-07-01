Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek 5 transfer

Son iki sezondur Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. 3. döneminde camianın yüzünü güldürmeyi hedefleyen başkan Ali Koç, güçlü ve alternatifli bir kadro için talimatı verdi.