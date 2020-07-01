Hürriyet yazarı Selvi'den bomba yorum: Dislike atan dislike'lanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS öncesi gençlerle yaptığı canlı yayında yaşanan 'dislike' olayına gönderme yapan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır" uyarısı yaptı.

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Hürriyet yazarı Selvi, "2023 seçimlerinde 7 milyona yakın ilk kez oy kullanması bekleniyor. O nedenle partiler genç seçmenleri kazanmak için şimdiden kolları sıvadılar. Hal böyle olunca X kuşağı ‘out’, Z kuşağı ‘in’ oldu" ifadesini kullandı.

'Gezi' ile dikkat çekmeye başladılar

Bugünkü köşe yazısında, Z kuşağının Gezi olaylarıyla birlikte dikkat çekmeye başladığını aktaran Selvi, "Ancak onlara öyle bir anlam yüklendi ki, devrimleri gerçekleştirip bizi başka bir iklime taşıyacak gençler olarak görüldüler. Kimine göre isyankâr, kimine göre sorumluluk almaktan kaçan bir kuşak" diye konuştu.

Bu da benden Z kuşağı gençlere gelsin: Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır.

"Bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler"

Siyasi partileri de uyaran Selvi, şu görüşleri dile getirdi: Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sıfır atık konusunda duyarlı olan bu gençler, aynı zamanda yerel değil, dünyalı. 'Dünyalı dedik' de 'Ülke sevgileri yok' demedik. Ama bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler.

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