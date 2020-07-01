BIST 116.016
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 393,93
HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Hürriyet yazarı Selvi'den bomba yorum: Dislike atan dislike'lanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS öncesi gençlerle yaptığı canlı yayında yaşanan 'dislike' olayına gönderme yapan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır" uyarısı yaptı.

Abone ol

Hürriyet yazarı Selvi, "2023 seçimlerinde 7 milyona yakın ilk kez oy kullanması bekleniyor. O nedenle partiler genç seçmenleri kazanmak için şimdiden kolları sıvadılar. Hal böyle olunca X kuşağı ‘out’, Z kuşağı ‘in’ oldu" ifadesini kullandı.

'Gezi' ile dikkat çekmeye başladılar

Bugünkü köşe yazısında, Z kuşağının Gezi olaylarıyla birlikte dikkat çekmeye başladığını aktaran Selvi, "Ancak onlara öyle bir anlam yüklendi ki, devrimleri gerçekleştirip bizi başka bir iklime taşıyacak gençler olarak görüldüler. Kimine göre isyankâr, kimine göre sorumluluk almaktan kaçan bir kuşak" diye konuştu.

Bu da benden Z kuşağı gençlere gelsin: Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır.

"Bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler"

Siyasi partileri de uyaran Selvi, şu görüşleri dile getirdi: Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sıfır atık konusunda duyarlı olan bu gençler, aynı zamanda yerel değil, dünyalı. 'Dünyalı dedik' de 'Ülke sevgileri yok' demedik. Ama bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler.

Tüm yazarlar sayfasına geçmek için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı! Araca göre MTV listesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı
Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak
Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
F-35 parçalarını 2 yıl daha Türk şirketleri üretecek! Pentagon açıkladı
Beni yakan FETÖ’cü savcıyı Almanya’da buldum! Film gibi olay
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı ayın kaçında 2020 hangi gün bayram başlıyor?
Fırat Şimşek kimdir yaşı kaç Güniz Akkuş'un sevgilisi ne iş yapıyor?
Hulusi Akar'dan Albayrak ailesine çirkin saldırıya tepki
‘Futbolda şike kumpası’ davası görülmeye devam edecek
ABD'deki Halkbank davasında avukat tekrar reddi hakim talep edecek
Esra Albayrak kimdir, kaç yaşında Esra Albayrak biyografisi
Yorumlar 6 yorum