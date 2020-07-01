BIST 117.155
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 393,32
HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Hulusi Akar'dan Albayrak ailesine çirkin saldırıya tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sosyal medyada yeni doğan çocuğu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hakaret eden bir kişi Mersin'de gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük tepki gören paylaşıma iktidar ve muhalefetten de peş peşe kınama açıklamaları geldi.

Akar, yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak hanımefendiyi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. ‬Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı
Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak
Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
F-35 parçalarını 2 yıl daha Türk şirketleri üretecek! Pentagon açıkladı
Beni yakan FETÖ’cü savcıyı Almanya’da buldum! Film gibi olay
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: En kısa sürede ekstra tedbirler almalıyız
ÖNCEKİ HABERLER
‘Futbolda şike kumpası’ davası görülmeye devam edecek
ABD'deki Halkbank davasında avukat tekrar reddi hakim talep edecek
Fatih Terim'den çarpıcı paylaşım: Zorlu geçen sezonu...
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
KPSS lisans başvuru 2020 ekranı nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş
Berkan Karabulut kaç yaşında Survivor Berkan kimdir boyu kaç cm?
Yorumlar