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Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı
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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı ve çeşitli mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirildiği aktarılan açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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