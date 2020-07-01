BIST 115.769
DOLAR 6,86
EURO 7,70
ALTIN 393,73
HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

AFYONKARAHİSAR merkeze bağlı Susuz beldesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

Abone ol

Susuz Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, beldede Kovid-19 vaka sayılarının artması dolayısıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda beldeye, giriş ve çıkışlar belirli istisnalar dışında geçici olarak sınırlandırılmıştır. Beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan lokanta, restoran, pide fırını, gibi işletmelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu ekmek fırınları, market ve bakkalların açık olacağı bildirildi.

Berber ve kuaförlerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, park ve bahçelerde oturmanın, yürümenin belde sınırları içerisinde piknik yapmanın yasaklandığı ve pazar yeri kurulmayacağı kaydedildi.

Ayrıca, karantina tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar-Susuz arası ulaşımı sağlayan beş noktada belediye ekipleri tarafından kum dökülerek kapatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hürriyet yazarı Selvi'den bomba yorum: Dislike atan dislike'lanır
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı
Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak
Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
F-35 parçalarını 2 yıl daha Türk şirketleri üretecek! Pentagon açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Kurban bayramı ayın kaçında 2020 hangi gün bayram başlıyor?
Fırat Şimşek kimdir yaşı kaç Güniz Akkuş'un sevgilisi ne iş yapıyor?
Hulusi Akar'dan Albayrak ailesine çirkin saldırıya tepki
KPSS lisans başvuru 2020 ekranı nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş
Yorumlar