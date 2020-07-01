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Esra Albayrak kimdir, kaç yaşında Esra Albayrak biyografisi

37 yaşında olan ve 4. çocuğunu kucağına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak hayatı ile merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi olan Esra Albayrak TÜRGEV ve Yeşilay’ın yönetim kurulu üyesi içerisinde yer alıyor. Peki Esra Albayrak kimdir işte biyografisi...

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Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak geçtiğimiz gün 4. çocuğunu da kucağına aldı. Bu haberin ardından Esra Albayrak'ın hayatı merak edildi. 37 yaşında olan Esra Albayrak, İstanbul doğumlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da eşi. 

Esra Albayrak, İndiana Üniversitesi'nda eğitim gördü. Esra Erdoğan Albayrak hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Tarih ve sosyoloji alanlarında lisans eğitimi alan Albayrak, evli ve dört çocuk sahibidir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalar yürütüyor. Bunun yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet yürütüyor.

ESRA ALBAYRAK KİMDİR?
Albayrak, 14 Ekim 1983 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. 2000'de Kadiköy İmam Hatip Lisesi'nde orta okul ve lise eğitimini, 2003 senesinde ise İndiana Üniversitesi, Bloomington'da sosyoloji ve tarih alanlarinda lisans egitimini tamamladı.

2014'te Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nde sosyoloji alaninda doktora çalışmasını bitirdi. Özellikle din- devlet ilişkisi, demokrasi ve sivil toplum konuları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye Yeşilay Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olarak da sivil toplum faaliyetlerine katılıyor.

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