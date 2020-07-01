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Fenerbahçe'de Moussa Wague harekatı

Gökhan Gönül ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe sağ beke bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Listede Barcelona'nın 21 yaşındaki beki Moussa Wague var.

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Sağ bek konusunda Gökhan Gönül ile anlaşan Fenerbahçe bu bölgeye bir transfer daha yapmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, Fransa’nın Nice kulübünde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona’da bulunan 21 yaşındaki Moussa Wague’yi gündemine aldı.

Kiralık formülü
Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu 1 yıl daha kiralık göndermek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. 

Hücum özeliği yüksek
Kısa süre içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.

Piyasa değeri 6 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 6 milyon 700 bin euro. Nice forması altında bu sezon 8 maçta 377 dakika sahada kalan Wague, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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