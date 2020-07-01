BIST 116.016
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 393,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma

ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan 4. çocuklarını kucaklarına alırken, yapılan çirkin paylaşım tepki çekti. Berat Albayrak ve ailesine yönelik paylaşıma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Mersin'deki soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Kamu görevlilerine hakaretten soruşturma başlatıldı

Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ahlaksız paylaşım yapan bir kişi Mersin'de yakalandı

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, şüpheli E.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. E.B. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hürriyet yazarı Selvi'den bomba yorum: Dislike atan dislike'lanır
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Benzin motorin ve LPG'ye zam geliyor! Dikkat LPG'nin zammı okkalı
Bilim Kurulu toplanıyor Fahrettin Koca açıklama yapacak
Van'da kaçak göçmen teknesi battı! İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar
F-35 parçalarını 2 yıl daha Türk şirketleri üretecek! Pentagon açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Esra Albayrak kimdir, kaç yaşında Esra Albayrak biyografisi
Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı
9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Tunceli'de terör örgütüne ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Kurban bayramı ayın kaçında 2020 hangi gün bayram başlıyor?
Nisa Bölükbaşı nereli yaşı kaç Survivor Nisa kimdir sevgilisi kim?
Yorumlar 27 yorum