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Rize ağacın tepesinde görüldü köylüler ekipleri aradı

Anadolu Ajansı

Rize'de, köylülerin domuzlar için kurduğu tuzağa takılarak çıktığı ağaçta mahsur kalan ayıyı, AKUT ekipleri kurtardı.

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Pazar ilçesine bağlı Akbucak köyünde, armut ağacına çıkan ayının mahsur kaldığını gören köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, domuzlar için kurulan çelik tele takılan ayının, beslenmek için çıktığı ağaca tellerin dolaşması nedeniyle mahsur kaldığını belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, hayvanın ağaçtan indirilmesi için AKUT Rize Ekibi Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT gönüllülerinden destek istedi.

Ekibin çalışması sonucu tellerden kurtarılarak ağaçtan indirilen ayı, doğal yaşam alanına döndü.

Uyuşturulup ağaçtan indirildi

Uzunalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi verilmesi üzerine dün akşam saatlerinde bölgeye gittiklerini ancak ayıyı, uyuşturucu iğneden etkilenmediği için ağaçtan indiremediklerini söyledi.

Sabah saatlerinde ayıyı uyuttuktan sonra iki kişilik AKUT ekibinin ağaca çıktığını belirten Uzunalioğlu, "Arkadaşlarımız ağaçta ayının ayağına dolanan domuz kapanını çıkardı. Bulunduğu yerden halatlar yardımıyla indirdik. Tedavisinin tamamlanmasının ardından uyanması beklendi ve yeniden doğal yaşamına dönmesi sağlandı." diye konuştu.

Yetkililer, yaban hayatının korunması için vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

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