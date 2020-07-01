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Libya Müftülüğünden 'Rus paralı askerlere karşı seferberlik' fetvası

Anadolu Ajansı

Libya Müftülüğü Fetva Dairesi, tüm Libyalılara "Rus işgaline karşı tam bir direniş ve seferberlik halinde olmaları" çağrısında bulundu. 

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Rusya'nın özel güvenlik şirketi Wagner aracılığıyla Libya'da petrol sahalarına çökmesine karşı seferberlik çağrısı yapıldı.

"Gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır"

Açıklamada, "Konsey, şehirlerde, havalimanlarında, petrol sahalarında, Libya'nın bölgelerini ve kaynaklarını kontrol etmek isteyen Rus işgalini görüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun gücü yeten Müslümanlar Rus paralı askerlere karşı savaşmalıdır ve bunlarla her türlü ticaret ve alışverişten uzak durmalıdır." ifadelerine yer verildi. 

Libya'daki petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Libya Ulusal Petrol Kurumu, yakın zamanda yaptığı açıklamada, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin, ülkenin güneyinde bulunan zengin yataklara sahip üretimin durmuş vaziyetteki Şerare Petrol Sahası'na girdiğini bilirmişti.

Wagner'e mensup paralı askerlerin bu adımı Libya içinde tepkiyle karşılanmıştı.

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