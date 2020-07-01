Alişan kaza sonrası kasko şirketinden parayı aldı mı bakın neler söyledi
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ile Arnavutköy'de görüntülenen Alişan, kasko şirketinden aldığı iddia edilen 1 milyon TL'Yi yalanladı.
Geçtiğimiz hafta ailesiyle beraber Manisa'da trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, basın mensuplarının kamerasına Demet Akalın'ın eşi Okan .kurt ile beraber Arbavutköy'de bir mekan çıkışı takıldı.
Bir restoranda yemek yiyen şarkıcı, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ün haberine göre, Okan Kurt ile keyifli halleri ile dikkat çeken türkücü, "Çok şükür gördüğünüz gibi gayet iyiyim, ailem de çok iyi. Bunun olacağı varmış, Allah beterinden korusun" dedi.
Sigorta şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt veren Alişan, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil, tüm raporlar çıktığı zaman bakacağız" dedi.
Sigorta şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt veren Alişan, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil, tüm raporlar çıktığı zaman bakacağız" dedi.