Alişan kaza sonrası kasko şirketinden parayı aldı mı bakın neler söyledi

Bir restoranda yemek yiyen şarkıcı, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ün haberine göre, Okan Kurt ile keyifli halleri ile dikkat çeken türkücü, "Çok şükür gördüğünüz gibi gayet iyiyim, ailem de çok iyi. Bunun olacağı varmış, Allah beterinden korusun" dedi.