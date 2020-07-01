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İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarıyla ilgili flaş gelişme

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el ürün satışları için yeni standartlar geliyor. Ürünler belli merkezlerde yenilenip paketlendikten sonra tekrar satışa sunulabilecek. Ayrıca garanti süreleri de olacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlık yaptı. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

İlk yasal mevzuat

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yönetmelik ile gelecek yenilikler şöyle:

Özellikle cep telefonlarında yoğun bir ikinci el satışı olmasına karşın bu ürünlerle ilgili yasal mevzuat bulunmuyor. Yeni düzenleme tüketiciyi güvence altına alıyor. Bu tür ürünler için koruma önlemleri getiriliyor.

İkinci el ürün yenilenmiş olarak satılacak

İkinci el ürünler artık 'yenilenmiş ürün' sayılacak. İkinci el ürünler için Sanayi Bakanlığı'ndan alınacak izin ile yenileme merkezleri kurulacak. İkinci el satışı yapılacak elektronik ürünler bu merkezlerde standartlara uygun şekilde gözden geçirilecek, tamir edilecek ve yenilenecek. Ürün sertifikalandırıldıktan ve paketlendikten sonra satışa sunulacak. Yetkili satıcı ya da merkezler ikinci el ürünleri vatandaştan alabilecek.

Garanti belgesi olacak

Bu ürünlerin garanti belgesi de olacak. Garanti süresince, ürünlere verilen bakım, onarım, montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yetkili yenileme merkezleri sorumlu olacak. Yenilenmiş malın Türkçe kullanım kılavuzu da bulunacak.

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