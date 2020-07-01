Samsun'da evinden cephanelik çıktı bakın kendini nasıl savundu

SAMSUN'da 43 yaşındaki B.O. isimli şahsın iki evine polis ekiplerince operasyondan yapıldı. Operasyonda; 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve dahası ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs kendini 'Koleksiyon yapıyorum' diye savundu..

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Bafra ilçesinde bir şahsa ait 2 eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah çıktı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kanlıgüney Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde B.O.'ya (43) ait evlere baskın düzenlendi.

Olmaz olsun öyle koleksiyon

Evlerde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet mermi ve 66 adet dolu av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.O., Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilirken Gözaltına alınan şahıs "koleksiyon yaptığını" söyledi...