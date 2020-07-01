İstanbul aynı tas aynı hamam! Sağlık Bakanı Koca'nın uyarılarını da aldırış etmediler

Halaylar yine çekildi, havai fişekler atıldı...

Tüm uyarı, açıklama ve tepkilere rağmen mega kentin çeşitli ilçelerinde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Havai fişekleri onlarca binanın arasında fırlatan magandalar, meşalelerle ortalığı dumana boğdu.