İstanbul aynı tas aynı hamam! Sağlık Bakanı Koca'nın uyarılarını da aldırış etmediler
İSTANBUL'da yapılan tüm uyarılara rağmen asker uğurlamasında, tedbirsizlik ve umursamazlık diz boyu oldu... Sağlık ekiplerinin verdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalı, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı...
Son günlerde asker uğurlaması adı altında yapılan eğlenceler, tedbirsizliğin göstergesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün bu uyarıda bulunmuştu... Çok geçmeden yine aynı manzaralar yaşandı. Otogorlar, caddeler sosyal mesafesiz kalabalıklarla doldu. İşte yine tepki çekecek o manzaralar...
Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un Arnavutköy, Esenyurt, Esenler, Avcılar ve Üsküdar gibi çeşitli ilçelerinde toplanan gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya gelmeye başlamıştı.
Bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verildi. Ancak İstanbul’da istenmeyen görüntüler artarak devam etti.
Halaylar yine çekildi, havai fişekler atıldı...
Tüm uyarı, açıklama ve tepkilere rağmen mega kentin çeşitli ilçelerinde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Havai fişekleri onlarca binanın arasında fırlatan magandalar, meşalelerle ortalığı dumana boğdu.