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TOGG'un fabrika temellerini Erdoğan atacak! Hisarcıklıoğlu tarih verdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bu ay atmayı planladıklarını açıkladı.

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"Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek." diyen Hisarcıklıoğlu, İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a Bursa’nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Yüzde 51 yerlilik oranı...

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte temel atmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız.

Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. 

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