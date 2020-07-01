Vedat Muriç, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte yanıtı

Avrupa'nın önemli takımlarıyla ismi anılan Vedat Muriç, Fenerbahçe'den ayrılmak için acele etmiyor.

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Fenerbahçe’de geçen yaz Eljif Elmas’ın adı aylarca transfer dedikodularına karıştı. Makedon oyuncu sonunda 16 milyon Euro’ya Napoli’ye imza attı. Bu kez da Vedat Muriç’in adı manşetleri süsleyecek gibi görünüyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla birçok Avrupa ekibini peşine taktı. Özellikle Lazio ve Tottenham’ın Fenerbahçe’nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Muriç ayrılma konusunda istekli değil.

''Henüz bir şey başarmış değilim”

Kosovalı yıldız, “Bu formayla büyük hedeflere ulaşmak için geldim. Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Ben de henüz bir şey başarmış değilim” diye konuştu.

''Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem”

Muriç, “Fenerbahçe’de görevimi tamamlamadım. Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem” ifadelerini kullandı.

''Tek hedef Avrupa bileti almak''

Başarılı oyuncu son olarak, “Artık tek hedefimiz kalan maçlarımızın tamamını kazanıp Avrupa bileti almak. Önümüzdeki dönemde ise gollerimle kaldıracağımız kupalarda pay sahibi olacağım” iddiasında bulundu.