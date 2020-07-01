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Dünya Bankası’ndan Türkiye’nin projesine kredi çıktı

Dünya Bankası, Türkiye'ye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro kredi sağlayacak.

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Reuter'ın geçtiği gelişmeye göre Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro tutarında krediyi onayladı.

Proje detayları

Proje, bazı demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demir yolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan bültene göre kredi dün onaylandı.
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