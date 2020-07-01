Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz kaç yaşında ne iş yapıyor?

Son gülerin adından çok söz ettire oyuncucu Ozan Güven'in adı darp iddialarına karıştı. Bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven sevgilisi tarafından dava edildi. Bu haberin ardından Deniz Bulutsuz'un hayatı merak edildi. Deniz Bulutsuz 28 yaşında ve Ozan Güven'den 17 yaş küçük

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Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında ve Ozan Güven'in sevgilisi ne iş yapıyor araştırmaları darp haberinin ardından araştırılmaya başladı. 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven bir süredir sosyal medya uzmanı olan 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz ile aşk yaşıyordu. Deniz Bulutsuz Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ve rapor aldığını açıkladı. Sevgilisi Ozan Güven'i dava etmeye hazırlanıyor.

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadıklarını sadece yakın çevresiyle paylaşan Bulutsuz’un Güven’den şikayetçi olacağı öğrenildi.

‘EL ELE OLUNCA BİR ŞEY OLMAZ’

Deniz Bulutsuz, geçtiğimiz mayıs ayında 45 yaşına basan sevgilisi Ozan Güven’in doğum gününü sosyal medya hesabında kutlayarak bu aşkı herkese ilan etmişti. Yayınladığı kareye ünlü oyuncuyu etiketleyen Bulutsuz altına “İyi ki doğmuş sevgili. ‘El ele olunca bir şey olmaz’ derler” notunu düşmüştü.

Ozan güven kimdir: Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden mezundur. İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri alan Ozan Güven, Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Bugüne kadar Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Dünya Varmış, Bana Abi De, Havada Bulut, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, GORA, AROG, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Fi gibi yapımlarda rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven’in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır.

Ozan Güven şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Mülakatçi karakterine hayat vermektedir. Ozan Güven, 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Boğa burcudur.