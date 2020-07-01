İstanbul'da enflasyon rakamları! İTO verileri açıkladı
İSTANBUL'da haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,97, toptan fiyatlar ise yüzde 6,61 artış gösterdi.Abone ol
İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren verileri açıkladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar artarken toptan fiyatlar azaldı.
Bir önceki aya göre
İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,07 artarken, toptan fiyatlar yüzde 2,29 azaldı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre
İTO verilerine göre, İstanbul'da haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,97 ve toptan fiyatlar yüzde 6,61 arttı.
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