Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sungur'u teröristlerin korkulu rüyası olacak

Sungur, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır... Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sungur'un kabiliyet arttırmada sürpriz bir güç olduğunu belirtti. Demir Twitter hesabından, hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur'un, hedefi tam isabetle vurduğu anları paylaştı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımız öncülüğünde Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır" dedi.

"Kabiliyet arttırmada sürpriz bir güç"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik kuvvetlerimizin kabiliyetlerini artırmak için sürpriz bir güç. Başkanlığımız öncülüğünde Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır" ifadesini kullandı.

İsmail Demir daha sonra şunları kaydetti:

"SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.

Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip."

Sungur, hedefi tam 12'den işte böyle vurdu: