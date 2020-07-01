Mahmut Ustaosmanoğlu için 100 kurban kesen kişi kovulan mürid çıktı

Kurbanların bedellerinin ise Fatih Medreseleri üyeleri ve aileleri tarafından karşılandığı ileri sürüldü. Fatih Medreseleri Vakfı tarafından İsmailağa Cemaati mensuplarına gönderilen mesajda, "Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afiyeti için bir insan bedeli olan 100 büyükbaş hayvan kurban edilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.