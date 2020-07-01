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Maltepe'de cani koca eski eşini kurşun yağmuruna tuttu

İhlas Haber Ajansı

MALTEPE'de boşandığı eşinin yanındaki çocuklarını almaya giden Fatma Y., çıkan tartışma üzerine cani koca tarafından vuruldu. Kadın ağır yaralanırken görgü tanıdığı olayın ciddiyetini, 'Kadını kaldırdığımızda sırtından kan akıyordu' deyişiyle anlattı.

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Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Çocuklarını almaya eski kocasının evine gidince..

İddiaya göre boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti.

Yoldan geçen ambulans ile hastaneye kaldırıldı

Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Şans eseri yoldan geçen hasta nakil ambulansı ile hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Vuran kişiyle karşı karşıya geldik, bana da silah çekti"

Olaya tanık olan bir mahalleli, “Ben esnafım mermi seslerini duyunca koşarak geldim. Vuran kişiyle köşede karşı karşıya geldik. Bana da silah çekti. Baktım kadın yerde. Kadının yanına geldik. Adam aşağı doğru koşarak gitti. Galiba aile arasında sıkıntı var. Çocukları almaya gelmiş galiba öyle bir durum olmuş. Kadın 4 5 yerinden vurmuş. Kadını kaldırdığımızda sırtından kan akıyordu. Durumu ciddiydi. Ambulans aldı hastaneye götürdü” dedi.

Yaralı kadının sağlık ekiplerince ambulansa alındığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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