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Emanuel Adebayor'un Olimpia kariyeri son buldu

Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yakından tanıdığı Emmanuel Adebayor, formasını giydiği Olimpia takımıyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

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Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ülkesine giden Adebayor'un Paraguay'a dönmesinin sağlığı açısından riskli olacağı kaydedildi.

Dev kulüplerin formasını giymişti

Kariyerinde Arsenal, Manchester City ve Real Madrid formaları giyen, Türkiye'de de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da oynayan Togolu futbolcu, Olimpia ile bu sezon 4 maça çıkmıştı.

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