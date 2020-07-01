KPSS başvuru 2020 ne zaman bitiyor? KPSS lisans sınav tarihi

Memur olma hayali kuran vatandaşların yıl içinde araştırdığı KPSS 2020 başvuruları 30 Haziran'da başladı. KPSS başvuruları 13 Temmuz'a kadar yapılacak. 2020 yılı KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek sınavının başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. KPSS sınavı ise 6 Eylül'de yapılacak.

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Memur olma hayali kuran vatandaşların sabırsızlıkla beklediği KPSS başvuruları 30 Haziran Salı günü başladı. KPSS 2020 başvuruları için son gün 13 Temmuz olacak. KPSS sınavı ise 6 Eylül'de yapılacak. Peki 2020 KPSS başvuru parası kaç para oldu, ödemeler hangi bankalara yapılacak? 2019 yılında 75 lira olan KPSS başvuru ücreti 2020 yılında 80 lira oldu.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

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HANGİ İLANLARA BAŞVURU YAPILACAK?

KPSS puanı ile lise mezunları zabıta, itfaiye eri, İKM, katip, mübaşir, memur, personel alımlarına başvuru yapabilir.

Ön lisans mezunları ise asker, polis, zabıta, itfaiye eri, memur, İKM, katip, mübaşir, personel alımlarına KPSS 'den alacakları puan ile başvuru yapabilecek.

KPSS LİSE VE ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2020 yılı KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek sınavının başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.

Lise ve ön lisans KPSS sınavları en son 2018 yılında yapılmış ve başvuru ücretleri 60 TL'ydi. 2018 yılında lisans KPSS başvuru ücreti de 60 TL'ydi.

Buna göre bakacak olursak 2020 yılı Lise ve Ön Lisans KPSS başvuru ücretinin de 80 TL olacağı görülüyor.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020