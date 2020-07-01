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Memur sendikası KESK imza başlattı: En düşük maaş 7 bin 950 TL olsun!

KESK, imza kampanyası başlatarak memur maaşlarının yoksulluk sınırı olan 7 bin 950 TL’ye yükseltilmesini istiyor.

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Bu konuda bir bildiri de hazırlayan KESK, pandemi ile birlikte ekonomik koşulların ağırlaştığını, koruyucu politikalara ihtiyacın arttığını açıkladı.

KESK’in hükümetten talepleri şöyle:

Tüm dünyayı saran pandemi ile birlikte ağırlaşan ekonomik, sosyal koşullar ülkemizde dar gelirlileri ve ücretli kesimleri koruyucu politikalara olan ihtiyacı artırmıştır.

Bu nedenle biz aşağıda imzası bulunanlar olarak; demokratik, lâik, sosyal, hukuk devleti ilkeleri esas alınarak:

Emeğin haklarını, halkın genelinin faydasını temel alan, devlet eli ile verilen kamu hizmetlerine ayrılan payın artırıldığı, vergide adaletin sağlandığı bir ek bütçenin ivedilikle hazırlanmasını,

Yaşanan hayat pahalılığı karşısında hükmünü yitirmiş olan 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘toplu sözleşme’nin iptal edilerek evrensel normlarla uyumlu grevli özgür pazarlık sistemine geçilmesini,

AGİ hariç 7950 TL olsun

Maaşlarımızın-gelirimizin insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini, eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının eş, çocuk, kira, yemek, yakacak yardımı kalemleri eklenerek, AGİ hariç yoksulluk sınırının (Haziran 2020 İtibari ile 7.950 TL) üzerine çıkarılmasını istiyoruz.

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