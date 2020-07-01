BIST 115.790
DOLAR 6,86
EURO 7,68
ALTIN 392,83
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine göre 12.59’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi
Kısa süreli deprem büyüklüğü nedeniyle az hissedildi. Çevre ilçelerden ve İzmir'den de hissedilen depremle ilgili ilk belirlemelere göre mal veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

5.5 büyüklüğünde sallanmıştı
Öte yandan geçtiğimiz 26 Haziran günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem hasara veya yaralanmaya yol açmamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Sosyal medyanın tamamen kaldırılmasını ya da kontrol edilmesini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye seyahat tepkisi: Türkiye'yi sorgulamaya hakkı yok
CHP yönetiminde Ali Babacan'a iddiası! Yılmaz Ateş'ten çarpıcı sözler
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu
TOGG'un fabrika temellerini Erdoğan atacak! Hisarcıklıoğlu tarih verdi
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni virüs! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
NATO raporu Türkiye'yi haklı buldu! Şoka giren Fransa çekildi
Bodrum'da fahiş yemek fiyatları Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan açıklama
Kocaeli'de 'Köpeklerden emir aldım' deyip bakkalı öldürmüştü cezası belli oldu
Kurbanlık fiyatları 2020 İstanbul-Ankara-İzmir belli oldu mu?
Düzce'de en çok ölüm sebepleri bakın neden oluyor
Telafi eğitimi planı belli oldu 2020 telafi eğitimi ne zaman başlıyor?
Yorumlar