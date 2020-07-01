Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde AFAD verilerine göre 12.59’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi

Kısa süreli deprem büyüklüğü nedeniyle az hissedildi. Çevre ilçelerden ve İzmir'den de hissedilen depremle ilgili ilk belirlemelere göre mal veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



5.5 büyüklüğünde sallanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz 26 Haziran günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem hasara veya yaralanmaya yol açmamıştı.