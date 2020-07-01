BIST 115.790
DOLAR 6,86
EURO 7,68
ALTIN 392,83
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Bakan Berat Albayrak İmalat PMI verilerini değerlendirdi:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. 

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." 

Albayrak'ın paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, nisanda 33,4, mayısta 40,9 olan PMI Endeksi'nin haziranda 53,9'a yükseldiği belirtildi.

Videoda ayrıca, kapasite kullanım oranı, tüketici, reel ve ekonomi güven endekslerinde son 3 ayda gerçekleşen yükseliş rakamlarla aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Sosyal medyanın tamamen kaldırılmasını ya da kontrol edilmesini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye seyahat tepkisi: Türkiye'yi sorgulamaya hakkı yok
CHP yönetiminde Ali Babacan'a iddiası! Yılmaz Ateş'ten çarpıcı sözler
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları belli oldu
TOGG'un fabrika temellerini Erdoğan atacak! Hisarcıklıoğlu tarih verdi
Çin'de pandemi potansiyeli taşıyan yeni virüs! Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Memur sendikası KESK imza başlattı: En düşük maaş 7 bin 950 TL olsun!
Düğün sezonu başladı! Uzmanlardan dikkat çeken uyarılar
Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
NATO raporu Türkiye'yi haklı buldu! Şoka giren Fransa çekildi
Bodrum'da fahiş yemek fiyatları Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan açıklama
KPSS lisans başvuru 2020 ekranı nasıl yapılır ÖSYM AİS giriş
Yorumlar