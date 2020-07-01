Telafi eğitimi planı belli oldu 2020 telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle eğitimin sekreye uğrasından dolayı öğrencilerin eksik kalan konularını telafi etmek amacıyla yapılacak olan telafi eğitim planı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilenleri cevapladı. Peki telafi eğitimi ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için yapılacak ve telafi eğitimi zorunlu mu olacak?

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Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesinin ardından bu geçişte eksik kalan konuların telafi edilmesi için yapılacak olan telafi dersleri hakkında son bilgileri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Öğrenci ve veliler merak ediyor; telafi dersleri ne zaman başlayacak, derslere katılım zorunlu mu olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi planı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Bakan Selçuk, geçtiğimiz haftalarda AA'nın Editör Masası'na konuk olmuş ve telafi eğitimi ile ilgili merak edilen her şeyi açıklığa kavuşturmuştu. Söz konusu planlama ile öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde oluşan eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. İşte telafi eğitimi planı ve Bakan Selçuk'un açıklamaları ..

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özel okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak. AA Editör Masası’nda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİMİ PLANI

Özel okullarda telafi eğitimi için en erken başlama tarihi 15 Ağustos olacak. Her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerin gereksinimlerini belirleyecek ve ders planlamalarını yapacak. Yüz yüze telafi eğitimi en az 3 hafta olacak şekilde düzenlenecek. Özel okullar, bu süreci ve eğitimlerin başlangıç ile bitiş tarihlerini kendileri belirleyecek.

Öğretmenler ise kendi alanlarına ait ders planlamalarını şimdiden hazırlamaya başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimleri ile ilgili daha önce şöyle bir açıklama yapmıştı;

"15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.”