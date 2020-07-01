Prof. Dr. Kayıhan Pala'ya 'koronavirüs' soruşturması

TTB Koronavirüs İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği’nin talebiyle Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. Pala, “halkı yanlış bilgilendirmek” ve “paniğe yönlendirmek” ile suçlandı.

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TTB Koronavirüs İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği’nin talebiyle Uludağ Üniversitesi tarafından “halkı yanlık bilgilendirmek” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Valilik talep etti, Pala'ya soruşturma açıldı

Medyascope TV’nin haberine göre, TTB Koronavirüs İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği’nin talebiyle Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. Pala, “halkı yanlış bilgilendirmek” ve “paniğe yönlendirmek” ile suçlandı.