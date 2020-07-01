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Yılmaz Özdil’den 'Esra Albayrak' tepkisi: İnsan olmaları mümkün değil

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara çok sert tepki gösterdi. Özdil, ''Hakarette bulunanlar belki nüfus cüzdanı taşıyor olabilirler ama insan olmaları mümkün değil'' ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu kişisel sosyal medya hesabından açıklaması sonrası eşi Esra Albayrak’ı hedef alan çirkin paylaşımlar yapıldı. 

Tepkiler çığ gibi büyürken Esra Albayrak’a yapılan hakaretlere Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de sessiz kalmadı.

"Siyasi veya herhangi bir gerekçeyle..."

Twitter'dan tepki gösteren Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi veya herhangi bir gerekçeyle değerli Esra Albayrak’a, bir kadına, bir anneye, dünyaya gelmiş bir bebeğe yönelik hakarette bulunanlar, belki nüfus cüzdanı taşıyor olabilirler ama insan olmaları mümkün değil.

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