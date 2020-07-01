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Kayseri'de polis bir kişiyi intihardan vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Melikgazi İlçesi'nde intihar etmek için inşaatın 7'nci katına çıkan Ümit S. isimli şahıs, polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 2184. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatın 7. katının penceresinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yarım saat boyunca uğraştı

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri de isminin Ümit S. olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için inşaata çıktı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun uğraşlar sonucu Ümit S.'yi ikna etmeyi başaran polis ekipleri, şahsı aşağı indirdi.

Ümit S., sağlık kontrolü için ambulansa bindirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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