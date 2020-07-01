MTV ödeme tarihleri 2020 son gün ne zaman nasıl yapılır?

MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır, motor hacmine göre MTV ödemeleri kaç para ve kredi kartıyla MTV ödemesi yapılır mı?

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Milyonlarca araç sahibi Motorlu Taşıtlar Vergisi taksit ödeme işlemini 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirecek. MTV 2. taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz olacak. Motor hacmi ve yaşına göre en düşük MTV ödemesi 482 TL olurken en yüksek ödeme ise 2.801 TL olacak.

MTV 2. TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ: 1 Temmuz tarihinden itibaren MTV taksit ödemeleri gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak.

MTV ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYIN

MTV 2020 ÖDEMELERİ NE KADAR?

01.01.2018 öncesi tescil edilmiş otomobillerin 1-3 yaş ve 0-1300 cc aralığında olanları için MTV taksit 2020 yılında 482 TL olacak. 1-3 yaş ve 1301-1600 cc aralığı için 839 TL, 1-3 yaş ve 1601-1800 cc aralığı için 1473 TL, 1-3 yaş ve 1801-2000 cc aralığı için 2335 TL Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ödenmesi gerekiyor.

4-6 yaş ve 0-1300 aralığındaki araçlar için 336 TL, 1301-1600 cc aralığındaki otomobiller için 629 TL, 1601-1800 cc aralığındaki araçlar için 1158 TL ve 1801-2000 cc aralığındaki otomobiller için de 1789 TL MTV 2020 yılında ödenmek durumunda. 7-11 yaş ve 0-1300 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV’si 188 TL, 1301-1600 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV’si 365 TL, 1601-1800 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV’si 682 TL ve son olarak 1801-2000 cc aralığındaki otomobillerin 2020 MTV tutarı 1057 TL olacak.

01.01.2018 sonrası tescil otomobillerde ise MTV ödeme tutarları değişkenlik gösteriyor. 1-3 yaşta 0-1300 cc aralığı ve matrahı 46.300 TL’ye kadar olan otomobiller için 482 TL, matrahı 46.300 ile 81.100 TL arasındakiler çin 529 TL, matrahı 81.100 lira ve üstü otomobiller için 578 TL ödeme olacak.

1-3 yaşındaki 1301-1600 cc aralığındaki otomobillerin matrahı 46.300 TL’ye kadar olanları 839 TL, 46.300-81.100 arası olanların 923 TL, 81.100 TL ve üstü olanların ise 1007 TL ödemesi gerekiyor. 1-3 yaş ve 1601-1800 cc aralığındaki otomobillerin matrahı 115.900 olanları için 1630 TL MTV’si ödemesi yapılacak. 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığındaki otomobillerin matrahı 115.900 TL ve üstü olanlarının MTV taksit ödemesi ise 1.778 TL olacak. 1-3 yaş otomobillerin 1801-2000 cc aralığında ise matrahı 115.900 TL olanlar için 2.568 TL, matrahı 115.900 TL ve üstü olanlar için ise 2.801 TL MTV taksit ödemesi yapılacak.