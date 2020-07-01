Yasemin Hadivent kimdir yaşı kaç? Yasemin Hadivent kızı var mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Hadivent 4 yaşındaki yeğeninin ölüm haberini duyurdu ve dua istedi. Bu kahreden paylaşımın ardından Yasemin Hadivent kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi.

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Oyuncu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Fadime'si Yasemin Hadivent bugün kahreden bir paylaşım yaptı ve 4 yaşındaki yeğeninin ölüm haberini duyurdu. Melek oldun gittin diyen ve dua isteyen Yasemin Hadivent'in hayatı da bu paylaşım sonrası merak edildi. Peki Yasemin Hadivent kimdir, evli mi, kaç yaşında?

Nazenin Hadivent, kızının ölüm haberini Instagram sayfasında duyurdu:

"Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim."

"Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın."







"Bir gün kavuşacağız. Özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım. Kızımızı bugün itibarıyla kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye’nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci olan Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia adlı dizide canlandırdığı Rum kızı Aliki rolü adım atmıştır.

Yasemin Hadivent şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine hayat vermektedir. Yasemin Hadivent, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

Yasemin Hadivent’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Fadime) (TV Dizisi)

2016 – Melek İle Serhat (TV Dizisi)

2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Şehnaz) (TV Dizisi)

2010 – Arka Sıradakiler (Sevda) (TV Dizisi)

2008 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Hayal ve Gerçek (Hayal) (TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (Leyla) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kedi Kız) (TV Dizisi)

2005 – Deli Duran (Prenses Cazibe) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Hemşire) (TV Dizisi)

2003 – Rabia (Rum kızı Aliki) (TV Dizisi)