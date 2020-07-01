Antalya'da aranan suç makinesi yakayı ele verdi

ANTALYA'da toplamda 9 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık, cezaevinin yolunu tuttu.

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Manavgat ilçesinde ‘kasten adam öldürmek’ suçu başta olmak üzere, cezası bulunan A.D., yakalandı.

İşlediği 4 ayrı suçtan aldığı cezalar şöyleydi:

Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan 4 ay 5 gün, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan 2 yıl, ‘ruhsatsız ateşli silahlar mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘kasten öldürme’ suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 9 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.D., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Manavgat Sanayi Sitesinde yakalandı.

A.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.