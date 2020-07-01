Galatasaray'dan Lemina'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray, Lemina’nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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Galatasaray'dan Başakşehir maçında sakatlanan Mario Lemina ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.