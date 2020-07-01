Ali Babacan'ın Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasına cevabı olay oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Albayrak ailesine ahlaksız saldırıyla gündeme gelen sosyal medya ile ilgili düzenleme yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sosyal medya denemeleri oldu, baktılar ki 'dislike'larda durum felaket. 'Bu böyle olmayacak bari kapatalım' dediler. Başarısız olunca direkt müdahale." diye cevap verdi.

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KARAR TV'de canlı yayınlanan 'Liderlerle Ekonomi' programında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yazarlar Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını cevapladı.

Kademeli otoriterleşme iddiası

2014'ten beri Türkiye'de kademeli bir otoriterleşme başladı. Likayatli insanlar yavaş yavaş sistem dışına itildi. 15 Temmuz ile birlikte de otoriterleşme 'sanki meşru bir zemin' kazandı. 2018'deki anayasa değişikliği ile de 'Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi' adı altında bir sistemsizlik oluşturuldu.

Gençlerimiz nefes alamıyor

Kovid-19 krizi daha da derinleşti, gelir dağılımı, banka bilançoları çok daha önce bozulmuştur. Şirketler 'bilanço makyajları' yapabilir ama artık bu makyajı yapmak mümkün değil. Türkiye'nin ciddi bir enflasyon sıkıntısı var. Gençlerimiz artık nefes alamıyor, nefes alacakları bir ülke istiyorlar.

"Kırmızı kart çıkacağını düşündüğümüz için hazırlık yapıyoruz"

İstanbul'u kaybettiler, Ankara'yı kaybettiler... Keza Antalya... Halk, yerel seçimlerde iktidara sarı kart gösterdi. Maçlarda sarı karttan sonra kırmızı kart gelir. Sandık gelecek; o gün kırmızı kart çıkacağını düşündüğümüz için hazırlık yapıyoruz.

"Teknoloji ile savaşmak, teknolojiyi kapatmak ya da yasaklamak mümkün değil"

Sosyal medyayı kapatmayı çalışıyor. Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları ortada. Niye? Sosyal medya denemeleri oldu, baktılar ki 'dislike'larda durum felaket. 'Bu böyle olmayacak bari kapatalım' dediler. Başarısız olunca direkt müdahale. Teknoloji üreten gençlerin, gönüllerini kaybettiler örneğin. Teknoloji ile mücadele etmeleri mümkün değil. Teknoloji ile ancak yan yana yürürler. Teknoloji ile sadece büyünür. Teknoloji ile savaşmak, teknolojiyi kapatmak ya da yasaklamak mümkün değil. Bu dünya çok geride kaldı...