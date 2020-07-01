Mersin'de Lezzeti için 5 ay mağarada bekletiliyor kilosu 100 TL'den satılıyor
MERSİN'in Mut ilçesinde, geleneksel yöntemlerle üretilen "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri", olgunlaşması ve lezzetini alması için yaklaşık 5 ay bekletileceği 1800 rakımlı yayladaki mağaralara indiriliyor.
İlçede yıllardır yapılan obruk peynirinin markalaşması için çalışan yöre halkı, üretimlerini artırabilmek için Hacıahmetli Mahallesi'ndeki eski sağlık ocağını tesise dönüştürdü. Burada köylerden getirilen sütlerle geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıp tulum haline getiriliyor.
Daha sonra traktörlerin römorkuna yüklenerek 1800 rakımlı yaylaya çıkarılan peynirler, sarp kayaların arasından halatlarla "soğuk hava deposu" olarak kullanılan mağaralara indiriliyor. Yaklaşık 5 aylık olgunlaşma süresinin tamamlanmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp satışa sunulacak obruk peyniri, zahmetli yolculuğun ardından sofralardaki yerini alacak.
Kilogramı 100 liradan satılıyor
Kilogramı yaklaşık 100 liradan satılacak peynirler için sipariş almaya başlayan yöre halkı, üretimlerini her geçen yıl artırarak atalarından kalan "lezzetli mirası" daha çok kişiye ulaştırmayı hedefliyor.
"Bölgede yüzyıllardır yapılıyor"
Mut Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri"nin markalaşması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bölgede obruk peynirinin yüz yıllardır yapıldığını dile getiren Bayır, yöre halkının katma değeri yüksek bu üründen kazanç elde ettiğini aktardı.