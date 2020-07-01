Mersin'de Lezzeti için 5 ay mağarada bekletiliyor kilosu 100 TL'den satılıyor

"Bölgede yüzyıllardır yapılıyor"

Mut Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızılova Yaylası Obruk Peyniri"nin markalaşması için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bölgede obruk peynirinin yüz yıllardır yapıldığını dile getiren Bayır, yöre halkının katma değeri yüksek bu üründen kazanç elde ettiğini aktardı.