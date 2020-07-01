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Emre Kılınç'tan Emre Belözoğlu'na: Galatasaray'a söz verdim dönemem

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Mert Hakan Yandaş transferini bitiren Emre Belözoğlu, Emre Kılınç'a 'bize gel' teklifinde buluncuk ancak milli futbolcu "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi.

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Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimde bulundu.

"Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim''
Sabah'ın haberine göre; Emre Kılınç, maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi ve olumsuz cevap verdi. 

3 ciddi teklifi de reddetti
Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti. İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı. 

8 gol atıp 6 kez asist yaptı
Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre, Fatih Terim'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak.

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