Küçükçekmece Gölü kuş cenneti diye biliniyordu şimdi balık mezarı oldu

"Balıkları yiyorduk, şimdi bırakın yemeyi kenarında oturamıyoruz"

20 yıldır Küçükçekmece’de oturan Hamza Keme, “Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir’e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor. Son bir, bir buçuk yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebini kim buluyorsa bulsun bir an önce. Ölü balıkları gördünüz biz bunları yiyorduk burada ama şuan bırakın yemeyi gölün kenarında oturamıyoruz. Göldeki karartıyı çevredeki tüm insanlar görüyor” dedi.