Küçükçekmece Gölü kuş cenneti diye biliniyordu şimdi balık mezarı oldu
KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nün içler acısı hali objektiflere yansıdı... Duruma isyan eden ilçe sakinleri, suyun kirlenme sebebinin bir an önce bulunup önlem alınmasını istedi.
Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü, önceki yıllarda masmaviyken şu an kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanan göl, drone ile havadan görüntülendi.
Çekilen görüntüler gölün halini ortaya koyuyor
Gölün şu an yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanmış durumda. Havadan çekilen görüntülerde gölün Altınşehir tarafında kalan kıyı şeridinde kirlilikten dolayı yer yer kahverengi olduğu görülürken, bazı kısımlarının ise siyah renge büründüğü görüldü.
Balık ölümlerinin sebebi oksijen eksikliği olabilir
Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri manzaradan rahatsız olduklarını belirtti. Uzmanlar, balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden dolayı olabileceğini belirtti. Siyaha bürünen göl drone ile havadan görüntülendi.
"Balıkları yiyorduk, şimdi bırakın yemeyi kenarında oturamıyoruz"
20 yıldır Küçükçekmece’de oturan Hamza Keme, “Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir’e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor. Son bir, bir buçuk yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebini kim buluyorsa bulsun bir an önce. Ölü balıkları gördünüz biz bunları yiyorduk burada ama şuan bırakın yemeyi gölün kenarında oturamıyoruz. Göldeki karartıyı çevredeki tüm insanlar görüyor” dedi.