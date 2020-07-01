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Esra Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşıma 11 gözaltı

Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile eşini hedef alan paylaşım için 11 gözaltı var. Twitterdan yazılan mesaj sonrası Erdoğan, 'kapatırız' mesajı vermişti.

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Sosyal medyada yeni doğan çocuğu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ahlaksızca hakaretlerde bulundular. Sosyal medyada büyük tepki gören paylaşıma iktidar ve muhalefetten de peş peşe kınama açıklamaları gelirken flaş bir gelişme yaşandı.

Soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

11 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 19 hesap yöneticisinden 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; 
*Aile olarak birkaç gündür can acıtı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevinci paylaştı bu mesajın altında on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı sayıca az da olsa insanlıktan dahi nasibini almamış bazı alçaklar hakaretler bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.''
*Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. 
*Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."

Gözaltına alındı
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. 

FETÖ'cü detayı
Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

AHLAKSIZ PAYLAŞIMLAR İÇİN KİM NE DEDİ?

Hulusi Akar: Ahlaksızca yorum yapanları kınıyorum
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Galiz diller
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz!" dedi.

Ömer Çelik: Haysiyetsizlik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan "Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir" mesajini paylaştı.

Fahrettin Altun: İnsanlıktan nasibini almamışlar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Sefil ve karanlık zihniyet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da o paylaşımı "Sefil ve karanlık zihniyet" olarak niteledi. Kalın, "Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. dedi.

Meral Akşener: Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasete eşlerin ve çocukların özne yapılmasının ahlaksızlık olduğunu belirtti. "Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz." ifadesini de kullandı.

Faik Öztrak: Kötü söz asla söylenmez
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Twitter'dan "Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir.
Kötü söz asla söylenmez." mesajını paylaştı.

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