Esra Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşıma 11 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

*Aile olarak birkaç gündür can acıtı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevinci paylaştı bu mesajın altında on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı sayıca az da olsa insanlıktan dahi nasibini almamış bazı alçaklar hakaretler bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.''

*Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız.

*Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."