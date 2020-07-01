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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Yükselen Sokağı'nda, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 6 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.

Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı bildirildi.

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