A101 kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu mu A101 koç fiyatı

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı ayın 31'inde başlıyor. Vatandaşları ise kurbanlık alma telaşı sardı. A101 2020 kurbanlık fiyatları belli oldu mu araştırması başladı. Peki A101 büyükbaş kurbanlık hisse paketi ve 2020 kurbanlık koç fiyatı kaç para oldu?

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemini kurbanlık alma telaşı sardı. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş, dana koyun kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. Peki A101'de 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu?

Daha önceki yıllarda kurbanlık fiyatlarını bayramdan yaklaşık 1 ay önce açıklayan A101'in 2020 kurbanlık fiyatlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. A101 büyükbaş/küçükbaş kurbanlık fiyatları henüz netleşmedi.

2019 yılında A101'de kurbanlık fiyatları nasıldı:

A101 14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıklanmıştı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklanmıştı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapıldı.

KURBAN KESMEK KİMLERE VâCİBTİR?

Bir kimseye kurban kesmenin vâcib olması için, şu şartların bulunması gerekir:

1 - Müslüman olmak.

2 - Hür olmak.

3 - Mukîm olmak. Seferî (yolcu) olmamak.

4 - Fıtır sadakasını vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.

5 - Âkıl ve bâliğ olmak.

Bu beşinci şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler.

Zekât ve fıtır sadakası için nisab miktarı 80 gram altın ile 561 gram gümüştür.

Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?

Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir. Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:

1 - Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir. Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır. Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz.